Homem é preso após mostrar pênis para mulher e crianças em Minas

Caso aconteceu nessa sexta-feira (25/11), na Região do Alto Paranaíba, em Minas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um homem de 44 anos foi preso por importunação sexual após mostrar o órgão genital para uma mulher e duas crianças, nessa sexta-feira (25/11), no Bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais.





A vítima afirmou à Polícia Militar que passava pela Rua Iguaçu com os filhos, quando o suspeito teria começado a xingá-la e, em segida, retirou o pênis para fora da calça. Revoltada, a mulher contou o ocorrido para o marido, que voltou ao local para tirar satisfações com o homem.



Ao chegar na rua, o marido da vítima correu atrás do suspeito, que pegou um pedaço de madeira e ameaçou agredir o homem.









Ele foi preso por importunação sexual e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.