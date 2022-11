O prefeito Fuad ressaltou que serão realizados serviços de melhoria no bairro (foto: Amira Hissa/PBH/Divulgação) Os moradores do bairro Vila do Sol, na Regional Nordeste de Belo Horizonte, tiveram um sonho realizado neste sábado (26/11). O prefeito da capital mineira, Fuad Noman, entregou 230 títulos de legitimação de posse a eles.





A legalização possibilita que as famílias tenham um endereço oficial reconhecido, além de ampliar o acesso a serviços públicos e valorizar o imóvel.

As 230 famílias estavam com cadastro regular, sem pendências de documentos ou de situação familiar. Os demais documentos serão liberados assim que for feita a regularização cadastral.





Fuad reconheceu a importância do documento de posse, assinado pelos moradores, para garantir a propriedade dos imóveis. O prefeito relembrou a felicidade que experimentou ao adquirir o primeiro imóvel e disse que o momento deve ser festejado.

O prefeito ainda ressaltou que serão realizados serviços de melhoria no bairro. “Contem com a prefeitura para fazer os serviços básicos que a região precisa: asfalto, esgoto, proteção de encostas etc. É isso que Belo Horizonte quer fazer. Atender às pessoas que mais precisam do nosso apoio”, afirmou.



Ciclo de conquistas



O diretor-presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), Claudius Vinicius Leite Pereira, ponderou que o documento assinado pelos moradores conclui um ciclo de conquistas.

“A gente entrega depois que a infraestrutura, o asfalto, a rede de água e o esgoto já estão à disposição para os moradores. E isso é uma conquista de vocês”, disse.



A exemplo do prefeito, ele ressaltou que a titulação permite que mais melhorias possam ser realizadas, além de valorizar os imóveis.

Bairro Vista do Sol

O bairro Vista do Sol fica em área de interesse social (AEIS-2), em um terreno de 300 mil m². Em 2015, a área foi objeto de regularização urbanística com a aprovação do parcelamento do solo através de iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte. Além do sistema viário, foram aprovados os lotes e uma área de Equipamento Urbano e Comunitário.





Em 2020, foram emitidos 177 títulos de legitimação de posse aos moradores com situação cadastral liberada. Houve a retomada do cadastro dos ocupantes em 2022, e foi emitida nova remessa de títulos aos moradores.





Decorrido o prazo de cinco anos, o detentor do título poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a sua conversão em registro de propriedade, conforme Lei 13.465 de 11/07/2017.





De 2017 a 2021, a Prefeitura de Belo Horizonte regularizou cerca de 9,8 mil domicílios. A previsão é regularizar mais de 10 mil lotes e unidades habitacionais até 2024.