BH tem mais um dia de trânsito ruim pré-jogo do Brasil na Copa

Os belo-horizontinos que marcaram de se reunir para assistir o jogo do Brasil podem perder alguns minutos do jogo no trânsito (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Ônibus em BH

O trânsito ficou complicado em Belo Horizonte no início da tarde desta segunda-feira (28/11) devido ao jogo entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo, com início marcado para as 13h (horário de Brasília). Quem precisou se deslocar pela cidade encontrou longas filas de carros e congestionamento em diversas regiões.Antes das 12h, o fluxo já começou a ficar tumultuado na Av. Pres. Juscelino Kubitschek (Via Expressa), próximo ao bairro Padre Eustáquio. Nas redes sociais, não faltam relatos de torcedores preocupados com a possibilidade de perder o início do jogo.Segundo a BHTrans, as horas que antecedem os jogos do Brasil serão tratadas como horário de pico. As linhas do transporte público terão reforço e equipes da prefeitura de BH vão realizar operações nas principais avenidas da capital para agilizar o tráfego.As linhas do transporte coletivo terão reforço nas viagens entre 11h e 13h. A operação volta ao normal após o jogo.Segundo a prefeitura de BH, serão implantadas ações operacionais pontuais em grandes corredores de tráfego em locais com concentração de torcedores com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito e a segurança de pedestres e motoristas antes e após o duelo, das 11h às 20h.