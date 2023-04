MG: jovem é presa ao levar 20kg de maconha em ônibus a pedido do namorado

Conforme a instituição policial, a apreensão e prisão de hoje são desdobramentos de uma investigação iniciada em dezembro de 2021 (foto: PCMG/Divulgação) Uma jovem de 19 anos foi presa pela Polícia Civil (PCMG) na manhã desta terça-feira (18/4) em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, transportando aproximadamente 20 quilos de maconha – a pedido do namorado – em um ônibus que saiu de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mulher suspeita de manter crianças em cativeiro no Bairro Lagoinha é presa Ainda conforme a instituição policial, a apreensão e prisão de hoje são desdobramentos de uma investigação iniciada em dezembro 2021, quando a PCMG começou a monitorar um homem de 30 anos, suposto líder do tráfico de drogas em Araçuaí.

Posteriormente, as autoridades identificaram outro indivíduo, de 34 anos, apontado como “homem de confiança do investigado”. Esse suspeito teria oferecido R$ 1 mil para a jovem de 19 anos, com quem mantinha um relacionamento amoroso, para realizar o transporte da droga de Contagem até a cidade do Vale do Jequitinhonha.

A reportagem questionou a Polícia Civil se os dois homens já foram presos ou se há diligências em curso nesse sentido. Caso ocorra retorno, a publicação será atualizada. As investigações prosseguem.