Unidades do Hemominas estarão fechadas no feriado de Tiradentes

Os agendamentos são feitos de maneira on-line (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

De acordo com a Fundação Hemominas, as unidades de coleta de sangue estarão fechadas no feriado de Tiradentes, na próxima sexta-feira (21/4). Contudo, as prestam atendimento aos sábados estarão disponíveis normalmente no dia 22/4. Confira os horários:

Hemocentro de Belo Horizonte: das 07h às 12h;

Hemocentro de Juiz de Fora: das 07h às 12h;

Hemocentro de Uberaba: das 07 às 11h;

Unidade de Coleta do Hospital Júlia Kubitscheck: das 07h às 12h.

Para doar

Para fazer a doação são necessários alguns requisitos básicos, como: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar bem descansado no momento da doação, estar alimentado e apresentar documento original e oficial com foto, filiação e assinatura. Você pode conhecer todas as condições e restrições para a doação clicando aqui.

As doações devem ser agendadas on-line ou pelo aplicativo MG App – Cidadão. Se a pessoa que vai doar não for comparecer, é preciso cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato. Para consultar os endereços das unidades Hemominas em todo o estado, clique aqui.