Hemominas faz apelo para doação de sangue no final de ano

A unidade faz apelo para que as pessoas doem sangue e mantenham a rede abastecida (foto: Freepik/ Reprodução)

O Hemocentro de Belo Horizonte está com estoque em nível crítico para três tipos de sangue: O +, O- e B-. E a tendência é que, com a chegada do fim do ano, esse estoque fique ainda mais baixo devido a viagens, festas e maior quantidade de acidentes.



A pandemia também reduz a doação, tendo em vista que pessoas com sintomas gripais ou problemas respiratórios não podem doar sangue.





Diante desse cenário, a Fundação Hemominas faz um apelo para que pessoas se mobilizem para doar sangue e manter a rede abastecida.

Alguns critérios básicos para doação de sangue, estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), devem ser respeitados para que nã haja risco para a saúde do doador, nem a de quem irá receber. Assim o candidato a doador deve se atentar às exigências:

estar em boas condições de saúde;

ter entre 16 e 69 anos;

pesar mais de 50 kg;

estar bem descansado no momento da doação;

estar alimentado - após almoço, jantar ou refeições com conteúdo mais gorduroso deve-se aguardar três horas para efetuar a doação;

não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue;

não ter tido hepatite após os 11 anos;

piercing, tatuagem, sobrancelha definitiva, botox, é necessário esperar 12 meses;

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelos vírus Covid-19, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial ficam inaptos por 30 dias, após completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindicam a doação);

Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico/laboratorial de infecção pelo COVID-19 são considerados inaptos pelo período de 14 dias, após o último contato com essas pessoas.

O detalhamento desses e de outros critérios podem ser encontrados no site da Hemominas.

Como doar ?

A doação pode ser agendada no portal ou pelo aplicativo MG Cidadão. O candidato a doador também pode se dirigir ao Hemocentro de Belo Horizonte, que fica localizado na Alameda Ezequiel Dias, 321, no Bairro Santa Efigênia. O horário de funcionamento é entre 7h e 18h, de segunda a sexta, e de 7h às 13h aos sábados.

Em caso de dúvidas, os doadores podem entrar em contato pelo telefone (31) 3768-4500.





Campanhas

O analista da Assessoria de Captação da Fundação Hemominas Thiago Sindeaux, explica que, com a baixa de doação nessa época do ano, a fundação conta com "ações de captação, como palestras informativas sobre a importância da doação voluntária de sangue".



Outras ações implementadas no período são as coletas externas, que atende instituições e cidades onde não há unidade da Hemominas; convocação massiva de doadores com estoque mais crítico; além de parceria com grupos e caravanas de doadores.