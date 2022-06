Batida frontal de carros mata quatro pessoas

Após a batida na MG-187 os veículos pararam no sentido Patrocínio (foto: PMR/Divulgação)

Uma batida forte e de frente de dois carros, um Chevrolet Prisma e e um Chevrolet Celta, na noite desse domingo (12/6), matou quatro pessoas na MG-187, km 37, proximidades do município de Ibiá, no Alto Paranaíba.

Segundo informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) de Ibiá, homem e mulher, que estavam no Celta, com placas de Serra do Salitre, e uma outra mulher, ocupante do Prisma, placas de Ibiá, morreram no local do acidente, que aconteceu por volta das 19h.

As outras duas pessoas, também ocupantes do Prisma, estão internadas em Pronto Atendimento de Ibiá.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente aconteceu no momento que o condutor do Celta tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com o Prisma.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente para os registros que ajudarão na investigação sobre as circunstâncias da batida.