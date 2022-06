Geada toma conta da paisagem em Maria da Fé, no Sul de Minas (foto: Willian Siqueira/Reprodução ) Maria da Fé, no Sul de Minas, registrou mais uma vez a menor temperatura do estado nesta segunda-feira (13/6). Na madrugada, os termômetros chegaram a marcar -1,4°C, o que proporcionou a formação de geadas em boa parte da cidade. As informações são da WS Consultoria Climatológica.













Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Região Central





Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a mínima nesta segunda é de 11°C. A temperatura deve ficar entre 13°C e 15°C ao longo da semana. Em Paracatu, Alto Paranaíba, a menor temperatura da semana deve ser registrada na sexta-feira (17/6), com 12°C.





Na Região Central de Minas, os termômetros também seguem próximos aos 10°C. Em Bom Despacho, a mínima deve variar entre 12°C e 14°C





Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata





Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a mínima pode chegar a 9° nesta segunda, terça e quarta-feira. A partir de quinta, a temperatura volta a subir gradativamente, com mínima de 10°C. Já em São João del-Rei, no Campo Campo das Vertentes, a mínima é de 8°C até quarta-feira.





Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri





No Vale do Jequitinhonha, as temperaturas seguem próximas dos 10°. Em Diamantina, a mínima pode variar entre 9° e 13° nos próximos dias. A máxima deve ser registrada na quinta-feira, com 26°.





Em Governador Valadares, o frio intenso deu uma trégua e a mínima desta segunda é de 17°C. Ao longo da semana, a menor temperatura pode chegar a 14°C.



Norte e Noroeste





Em Bocaiúva, no Norte do estado, a mínima deve variar entre 9° e 14° até sexta-feira e máxima de 25°C. Em Presidente Olegário, região Noroeste mineira, a mínima é de 14°C nesta segunda máxima de 30°C . A menor temperatura pode ser registrada na sexta-feira, com 11°C.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais