Terça-feira será de frio e céu parcialmente nublado em BH

Não há previsão de chuva na capital mineira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O frio, que voltou a Belo Horizonte nesse fim de semana, seguirá nos próximos dias. Uma massa de ar polar está atuando em Minas Gerais, e só deve enfraquecer na próxima quinta-feira (9/6). A mínima prevista para esta terça-feira (7/6) é de 10ºC.

A máxima prevista é de 24ºC. A previsão é de céu entre nuvens, com sensação de frio na sombra.

No estado, o frio também continua em algumas regiões. A mínima pode chegar a 7ºC no Sul. A máxima é de 31ºC no Triângulo Mineiro e no Norte de Minas, com céu claro. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A massa de ar polar atinge em especial as regiões Sul, Central, Zona da Mata, Leste, Nordeste e Vale do Aço. Ela veio atrás de uma frente fria que passou pelo litoral Sudeste no fim da semana passada, e só deve enfraquecer a partir desta quinta-feira, segundo o ClimaTempo.





O dia pode começar com névoa úmida no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata, Campos das Vertentes e Sul de Minas. Nova Lima, Sabará, Itabirito e Brumadinho.