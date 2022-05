Tempo frio continua pelos próximos dias, mas temperaturas sobrem gradativamente (foto: Edésio Ferreira/D.A Press/E.M ) Para boa parte dos mineiros ainda não é o momento de guardar as roupas de frio no armário. Em Belo Horizonte, a mínima pode chegar a 11ºC nesta quarta-feira (25/5). No restante do estado, temperaturas seguem próximas dos 10ºC ao longo da semana.





Nesta terça-feira (24/5), a mínima registrada na capital foi 11,5ºC - temperatura bem acima dos recordes de frio da última semana . A máxima, durante o dia, pode chegar aos 27ºC.









No Sul do esatdo, os termômetros também vão voltar a subir. Amanhã a mínima prevista será de 10ºC em Caldas e 11ºC em Varginha. Em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, a mínima será de 12ºC, enquanto em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a previsão é de 14ºC.





Nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Norte e Noroeste mineiro, as temperaturas mínimas devem variar entre 11ºC e 14ºC nesta quarta (26).



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais