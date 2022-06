Prepare os casacos, frio aperta a partir de domingo em BH

Sábado ameno em Belo Horizonte com pessoas caminhando na Praça Raul Soares. A partir de domingo as temperaturas devem cair (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O fim de semana tem queda brusca de temperatura em Belo Horizonte e Grande BH. Na capital, mínima pode chegar aos 11°C no domingo (05/06) e não deve passar de 22°C. Hoje, o frio foi a 13°C e a máxima esperada é amena, de 25°C.Para a semana que entra, os termômetros devem cair ainda mais, com previsão de mínima de 10°C, e máximas que vão até 24°C. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Para o estado a previsão é bastante variada, com previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuvas do leste do Sul de Minas à Zona da Mata e Vale do Rio Doce e Jequitinhonha.A manhã no Sul de Minas é de tempo fechado e nevoeiro, mas à tarde boa parte das nuvens se dissipam, com um dia de poucas nuvens como no restante das regiões.Não há alertas para condições severas em Minas Gerais. Por outro lado, os estados do Nordeste que sofrem com as chuvas, alagamentos e desabamentos, como Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará, permanecem sob alerta de perigo por acúmulo de chuvas.