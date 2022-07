Fim de semana segue com temperaturas estáveis em Minas e BH

Temporada de inverno ainda é de temperaturas menos rigorosas no estado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Durante o fim de semana, o tempo continua estável em Belo Horizonte e em Minas Gerais, sem grandes oscilações de temperatura. Não há previsão de frio intenso na Grande BH para os próximos dias, e o céu fica claro a parcialmente nublado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Para Minas Gerais, a mínima no sábado é de 4°C, no Sul do estado, e máxima de 31°C no Norte. No domingo os termômetros ficam entre 3°C e 31°C em Minas.





Ainda segundo o Inmet, o tempo fica seco no Noroeste, Norte e Triângulo Mineiro, com índices de umidade relativa do ar próximos de 20%. Nesse nível, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para a necessidade de manter a hidratação e evitar o ressecamento das vias aéreas e respiratórias.





Nesta sexta-feira (08/7), ainda tem possibilidade de chuvisco no Vale do Jequitinhonha, e o céu fica parcialmente nublado nos Vales do Rio Doce e do Mucuri. Não há previsão de chuva para demais áreas do estado.

