Clima cada vez mais seco: Grande BH está há 39 dias sem chuva

Temperaturas ficam entre 11,7°C e 25°C nesta sexta (08) em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Região Metropolitana de BH não registra chuva há 39 dias e a umidade relativa do ar mínima nos últimos dias tem ficado em torno de 35% à tarde. De acordo com o o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse cenário não tem previsão de mudanças nesta sexta-feira.

O Instituto só prevê possibilidade de chuvisco hoje no Vale do Jequitinhonha. Segundo o Inmet, o céu vai ficar parcialmente nublado nos Vales do Rio Doce e do Mucuri, mas nas regiões Noroeste, Norte e Triângulo Mineiro, o tempo é mais seco que na Grande BH.









Nesta sexta-feira (08/7), Belo Horizonte amanheceu com o céu claro a parcialmente nublado, com mínima registrada de 11,7ºC e máxima prevista de 25°C, de acordo com o Inmet.





No estado, a menor temperatura ocorreu em Caldas, no Sul de Minas, com 4ºC nesta manhã. A maior temperatura em Minas nesta sexta-feira é esperada em Montalvânia, no Norte do estado, que pode registrar 31°C.





