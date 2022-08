Homem com idade mental de criança desaparece sem deixar pistas

André Luis Marques é muito conhecido e querido em Conceição das Alagoas (foto: Redes Sociais/Divulgação) A família de André Luis Marques, de 42 anos, desaparecido há seis dias, sem deixar pistas, em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, conta com a ajuda de amigos e das redes sociais para tentar localizar o homem, que tem idade mental de uma criança. A foto dele circula pelas redes sociais com vários pedidos de ajuda para que qualquer pista sobre seu paradeiro seja informada.

Segundo a irmã Luciene Marques, com quem André mora, ele foi visto pela última vez por um tio em uma rua próxima ao Rio Uberaba.

Ela declarou também, com preocupação, que, ultimamente, o irmão, que necessita de cuidados básicos como ajuda no banho e na alimentação, estava um pouco agitado.

“Ficamos sabendo que ele tem ingerido bebida alcoólica e ficamos preocupados com isso porque ele toma remédio controlado.”

Luciene informa que no último dia que ele foi visto estava com uma camiseta cinza, short floral com detalhes em azul, branco e verde e calçava um chinelo.

PCMG instaurou inquérito policial na sexta-feira (5/8)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que “a irmã do desaparecido, de 35 anos, compareceu à Delegacia de Conceição das Alagoas, na sexta-feira (5/8), quando foi realizado o registro do Reds. A Polícia Civil, instaurou, na mesma data, procedimento investigativo para apurar o desaparecimento do homem, de 42 anos, e as diligências para a sua localização estão em andamento. Quem tiver informações pode ligar no 0800 2828 197”.

Família e amigos ajudam nas buscas

“Eu, minha tia e umas amigas, nesse momento, vamos sair para o rumo da estrada que liga Conceição a Frutal, para ver se a gente consegue encontrá-lo”, contou a irmã de André, no final da manhã de hoje (8/8).