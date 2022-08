Festejos de Nossa Senhora da Boa Viagem começam com novena neste sábado

No dia 15, dia padroeira de BH, ocorre a procissão no Centro da cidade (foto: Arquidiocese de BH/DIVULGAÇÃO ) Todas as honras à padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem, celebrada em 15 de agosto, e que traz, este ano, muitas novidades. Segundo os organizadores, haverá feira gastronômica, aula-show, exposição de carros antigos e concerto das Ave Marias.





Na programação, shows em comemoração aos 50 anos do Clube da Esquina, com a participação das três gerações desse movimento da MPB e as tradicionais atividades religiosas que fazem do santuário um dos mais visitados de BH por ser o único da capital que mantém adoração 24 horas por dia.









NOVIDADES



Para a festa deste ano, que conta com a parceria da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, muitas novidades aguardam os participantes. Com o tema "Maria, peregrina da Igreja", e o lema "Maria visita sua prima Isabel", reforçando o convite do papa Francisco "de a Igreja estar em saída, indo ao encontro do outro", será realizada, em de agosto após a missa das 7 horas, a 34ª Caminhada com Maria.





Também em 7 de agosto haverá um café colonial e piquenique da família, às 9h, uma feira gastronômica (quermesse), das 10 às 18h, e aula-show, às 11h. A manhã terminará com a bênção dos viajantes e de seus veículos (carros, motos, bicicletas etc.), após a missa das 11h.





A partir das 14h, a música popular brasileira vai estar presente no santuário em comemoração aos 50 anos do Clube da Esquina, com participação das três gerações desse movimento da MPB, surgido em Minas. Segundo a paróquia, estão confirmados os artistas Murilo Antunes, Tadeu Franco, Telo Borges, Ian Guedes e Julia Rajão, que se dividem em dois dias de apresentação.





No dia 9, a comunidade é convidada para o Concerto das Ave Marias, com o Coro Madrigale, sob a regência do maestro Arnon Oliveira, às 19h30.





A manhã do dia 14 começa com um city tour retrô, em jardineira dos anos 1950, com visitação guiada à parte já restaurada do conjunto arquitetônico da Igreja Boa Viagem. Das 9 às 12h, os admiradores de carros antigos poderão visitar a exposição que acontecerá no local. E todos os participantes poderão se deliciar com as comidas da feira gastronômica (quermesse), onde será vendido o tradicional tropeiro da padroeira. A partir das 14h, a música popular brasileira ao santuário na voz de Tadeu Franco e Murilo Antunes.





GRANDE DIA



Em 15 de agosto, dia da grande festa dedicada à padroeira, haverá missa no santuário às 7h, 8h30, 11h, 15h e 18h. Às 16h30, meditação do terço na Praça da Rodoviária, e às 17h uma procissão luminosa sairá da Praça da Rodoviária em direção ao Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, onde será celebrada a missa de encerramento das festividades, às 18h, presidida por dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte.





PROGRAMAÇÃO: FESTA DA PADROEIRA DE BH





Sábado (6) - Recitação do terço às 17h15 e missa às 18h.





Domingo (7) - recitação do terço às 17 horas e missa às 7h, 8h30, 11h, 18h e 20h





Dia 15 - Dia da festa - Recitação do terço às 16h30 (Praça da Rodoviária); procissão luminosa às 17h (saindo da Praça da Rodoviária até o Santuário) e missa às 7h, 8h30, 11h, 15h e 18h





O pároco que está à frente do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia Nossa Senhora da Boa Viagem é o padre José Júnior, junto com o Padre Marcelo Silva, superior provincial da Congregação do Santíssimo Sacramento.