MG-050: motorista capota carro carregado com drogas e foge

Carro levava grande quantidade de drogas (foto: PMMG) Um carro capotou na manhã desta terça-feira (9/8) na MG-050, no trevo de Passos, Sudoeste do estado, na saída da cidade para Itaú de Minas. Devido ao acidente, diversas pessoas que transitavam pela rodovia se aproximavam do local foram verificar o ocorrido.

O veículo tem placas de Itaguara (MG). De acordo com a Polícia Militar, 116 barras de maconha prensada, que ainda não foram pesadas, foram encontradas no interior do veículo, assim como munições, uma carteira e um aparelho de telefone celular.

Havia somente uma pessoa no carro, que foi identificada por meio de um cartão de crédito em nome de sua esposa, porém, não foi preso e a PM continua as buscas.

O autor tem diversas passagens policiais por tráfico de drogas. A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe.