Casal faz sexo no meio da rua no interior de Minas

Quem passou nesta segunda-feira (8/8) pela Avenida Leite de Castro, uma das mais movimentadas de São João Del Rei, a 190 quilômetros de BH, assistiu a cenas de sexo explícito. Um casal decidiu manter relações sexuais na via pública, em plena luz do dia.

Casal foi flagrado fazendo sexo em via pública (foto: Reprodução/Redes Sociais) Casal foi flagrado fazendo sexo em via pública (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A reportagem questionou a Guarda Civil de São João del-Rei sobre possíveis denúncias relacionadas ao ato. A corporação informou não ter recebido qualquer chamada. Procurada pelo EM, a Polícia Militar ainda não se pronunciou.

Ato obsceno

Fazer sexo em público é crime de ato obsceno previsto no art. 233 do Código Penal, com detenção prevista de três meses a um ano, ou multa.