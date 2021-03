Acusado de estupro de menina de 13 anos é preso em Alfenas

Crime deixou população de Turvolândia revoltada (foto: Prefeitura Municipal de Turvolândia/Divulgação )

Um homem, de 37 anos, suspeito de estuprar a enteada de apenas 13 anos, em Turvolândia, no Sul do estado, foi preso nesta segunda-feira (29/3). no Bairro Vila Betânia, em Alfenas, como cumprimento de um mandado de prisão pela Polícia Civil.

A denúncia dos abusos foi feita por familiares da vítima, que notificaram a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Alfenas, quando a polícia iniciou, então, as investigações.

Mesmo depois da denúncia, o suspeito continuou a perseguir a vítima, até que resolveu fugir tão logo foi decretada medida protetiva em favor da pré-adolescente.

A partir daí, a Polícia Civil solicitou um mandado de prisão preventiva do suspeito. O caso foi encaminhado, agora, para a Delegacia de Polícia Civil de Silvianópolis, que dará prosseguimento ao inquérito. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.