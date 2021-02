Ciclista é atingido após choque entre duas motos, em Alfenas

Homem que estava na garupa da motocicleta Titan teve uma lesão na perna e uma no braço esquerdo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Para os supersticiosos, a falta de sorte pode ajudar a explicar o que aconteceu com um ciclista que trafegava pela Avenida Lincoln Westin da Silveira, no Bairro Santa Edwirges, em Alfenas, no Sul de Minas. Duas motos se chocaram e ele, que estava próximo ao meio-fio, acabou atingido por uma delas.





Todas as vítimas ficaram caídas no chão depois do acidente. O ciclista levou a pior e ficou ferido, com cortes na cabeça, sangramento no supercílio esquerdo, edema (inchaço) na testa e confusão mental.





O homem que estava na garupa da motocicleta Titan teve uma lesão na perna e uma no braço esquerdo. O condutor dessa mesma moto sofreu diversas escoriações pelo corpo.





Já o motociclista da moto Yamaha XT, teve uma lesão no pé direito com corte e sangramento, além de perda de memória.



Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Alfenas.