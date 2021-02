Mineiro é preso nos Estados Unidos, acusado de ser terrorista

Pastor Douglas (na foto, ao lado da mulher, a missionária Daiana) é acusado pela polícia dos Estados Unidos de ser terrorista (foto: Reprodução/Redes Sociais) imigrante valadarense Douglas Gonçalves, de 30 anos, está preso nos Estados Unidos sob a acusação de terrorismo, que segundo a polícia dos Estados Unidos teria sido praticado contra a rede supermercadista Wegmans, em Massachusetts, EUA. Douglas Gonçalves, de 30 anos, está preso nossob a acusação de, que segundo a polícia dos Estados Unidos teria sido praticado contra a rede supermercadista Wegmans, em Massachusetts, EUA.





Douglas Gonçalves é pastor auxiliar na igreja Philadelphia Ev. Church, em Framingham, e foi preso em casa, em Natick, estado de Massachusetts, em 5 de fevereiro.



Contra ele pesa o fato de ter enviado mensagem ao supermercado, via e-mail, dizendo que entraria em uma loja atirando contra os funcionários.









Familiares e amigos de Douglas contestam as acusações contra o pastor. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, feita no sábado (12/2), a mulher do pastor Missionária Daiana, disse que ele é um homem de Deus e jamais ameaçaria nem uma pessoa sequer.



E que ela sofreu muito ao ver a polícia norte-americana entrando na sua casa, vasculhando tudo e tratando a todos como criminosos.





Ajuda para custear advogado

Disse que precisa de ajuda de amigos para divulgar a injustiça que está sendo cometida contra seu marido e também para custear as despesas do advogado, que vai defender Gonçalves na Corte estadunidense. Os honorários desse advogado somam US$ 12.500 – quase R$ 70 mil na conversão atual.





Fernanda Pires, amiga da família, e que participou da transmissão ao vivo, disse que várias são as informações sobre o caso, todas desencontradas, porque nem Gonçalves nem sua família sabem exatamente o teor das acusações da polícia e da Justiça dos EUA.





“Nós temos fé que os mesmos jornais que estamparam a foto do Douglas com as acusações vão estampar novamente a sua foto, em breve, noticiando que ele é um homem de caráter, um inocente”, disse, durante a transmissão.