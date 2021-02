Iphan aceita pedido de tombamento do Forno Hoffmann, patrimônio de Timóteo

O Forno Hoffmann teve o madeirame do teto retirado nessa semana do carnaval. O procedimento é parte das intervenções internas, minimizando os riscos de desabamento do prédio histórico (foto: Divulgação PMT) Forno Hoffmann, uma das construções históricas mais importantes do Vale do Aço, recebeu retorno positivo sobre o pedido de abertura do processo de tombamento e o status de “Tombamento Provisório”, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). , uma das construções históricas mais importantes do Vale do Aço, recebeu retorno positivo sobre o pedido de abertura do processo dee o status de “Tombamento Provisório”, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ().









O pedido de abertura do processao de tombamento foi feito pela Prefeitura de Timóteo, que também retomou os trabalhos para o reconhecimento do Forno Hoffmann junto ao Instituto Estadual do Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). No âmbito municipal, o processo de tombamento local será devidamente instruído a partir do mês de março.





Todos esses procedimentos estão previstos no Plano de Trabalho 2021 elaborado pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, em parceria com a empresa Monomentum Arquitetura e Patrimônio Cultural (Consultoria), devidamente aprovado junto ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Timóteo.





Como forma de garantir a segurança e integridade do edifício histórico, a Prefeitura de Timóteo iniciou intervenções na área interna do Forno Hoffmann. No fim de janeiro foi instalado um canteiro de obras por parte da empresa Consen Engenharia, licitante vencedora do certame, para a retirada do gradeamento de madeira e dar estabilidade do equipamento.





Nesta semana do carnaval, começou o trabalho de remoção do madeirame que sustenta a cobertura do Forno Hoffmann. Cláudio Gualbertto, subsecretário de Cultura, esporte e Lazer de Timóteo, disse que a intervenção é resultante de recomendações técnicas do último laudo de engenharia e arquitetura elaborado por profissionais especializados a pedido da Administração Municipal.





"O objetivo é contribuir para melhor estabilização do equipamento e minimizando os riscos de desabamento das madeiras de ancoragem da estrutura física do forno, inclusive, a torre/chaminé do forno”, disse.





Considerado o valor histórico atribuído ao Forno Hoffmann, após a retirada de todo o gradeamento de madeira, as peças serão devidamente acomodadas na área interna do equipamento, para futura avaliação quanto ao seu estado de conservação e eventual utilização, parcial ou não, em ações futuras no próprio.