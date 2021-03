Preso em Pouso Alegre homem suspeito de vários estupros

Aparelho celular de estuprador pode ser a pista para encontrar mais vítimas (foto: PCMG/Divulgação )

Autor de três estupros, já confirmados, e suspeitos de vários outros, em Três Pontas, no Sul de Minas, um homem de 29 anos foi preso nesta segunda-feira (29/3). Ele foi capturado mediante um mandado de prisão e de busca e apreensão, que apreendeu o celular do suspeito, que pode levar a outras vítimas.

A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (29/3). Segundo o delegado Gustavo Gomes, o suspeito utilizava um perfil fake, usando nome, características e fotos falsas, para conversar e marcar encontros com as vítimas, sempre em local ermo.

No encontro, segundo o delegado, o suspeito simulava estar de posse de uma faca, e, assim, forçava as vítimas a manter relações sexuais com ele. “Em seguida, ele liberava as vítimas sob ameaças, caso elas registrassem ocorrência ou informassem a família.”

A expectativa do delegado é que a partir da divulgação da prisão do estuprador, outras vítimas poderão aparecer. “Existem vários outros casos de estupros não apurados, a maior parte dos casos pelo medo das pessoas em denunciarem. E acreditamos que possamos descobrir outras vítimas através de ligações telefônica feitas pelo celular.”

Nas buscas, a polícia apreendeu, além do aparelho celular do suspeito, dois livros com conteúdo sexual. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.