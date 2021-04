Libertados mulher e filhos mantidos em cárcere sob violência e estupro

Ruas do bairro Jardim Aquárius, em Patos de Minas, onde a família era mantida refém e agredida (foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma rotina de confinamento residencial forçado,teve fim nesta quarta-feira (31/03), com a prisão de um homem de 27 anos e um casal que mantinham emuma jovem de 22 anos e seus filhos de 2 e 3 anos. O trio foi preso e a família libertada, em, no Alto Paranaíba.Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a mulher relatou que era mantida presa há um tempo que não soube ainda precisar. Disse ser constantemente agredida e estuprada pelo homem de 27 anos, que morava de favor na propriedade de um homem de 70 anos e uma mulher de 57 anos, moradores do Bairro Jardim Aquárius.A mulher contou, ainda, que o filho mais velho, de 3 anos, era mantido confinado em um quarto. "O casal de idosos ajudava a manter a vítima presa, escondendo as chaves e vigiando para que ela não fugisse na ausência do suspeito", informou a corporação.Os três foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Plantão, e as vítimas para acompanhamento psicológico.