Caminhoneiro morre em capotamento na Grande BH

Causas do acidente ainda são desconhecidas (foto: CBMMG)

Ainda não foi identificado o nome do motorista de umqueno final da tarde desta quarta-feira (31/3), na Rua Piatã, 751, Bairro São Mateus, em

O acidente ocorreu por volta de 18h. Segundo testemunhas, o veículo capotou e caiu, em seguida, numa ribanceira existente no local.

Quando os bombeiros chegaram, a vítima não respirava e sangrava pela boca. A pessoa que solicitou a ajuda do Corpo do Bombeiros, pouco depois do acidente, foi orientada a efetuar o socorro, com massagens no peito da vítima, até a chegada do Samu.

Segundo o resgate, a vítima teve uma parada respiratória, talvez em função de uma pancada no peito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).