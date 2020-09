Capotamento de carreta deixa dois feridos no Norte de Minas Gerais

Carreta tinha placas de Jequié, no interior da Bahia (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre as cidades de Salinas e Francisco Sá, na Região Norte de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o capotamento da carreta aconteceu por volta da 0h40, no Km 333 da BR-251.

Segundo a corporação, atinha placa de Jequié, na Bahia, e levava uma carga mista, formada por papéis e mamões. Dois homens se feriram: um de 30 anos e outro de 29.

O mais jovem dirigia. Ele sofreu escoriações e um corte na virilha, informou os bombeiros. A corporação encaminhou a vítima ao Hospital de Salinas.

O homem mais velho foi quem ficou mais ferido. Segundo os militares, ele foi levado por uma ambulância do Samu até Taiobeiras, também no Norte do estado, com uma fratura no tornozelo esquerdo e outra no joelho direito. A vítima também tinha várias escoriações.

A Polícia Rodoviária Federal também se deslocou ao local para coordenar o trânsito. A BR-251 ficou fechada, mas foi liberada ainda na manhã deste sábado, depois que a polícia removeu o veículo.