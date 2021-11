Caminhão capota e motorista morre ao ser arremessado para fora da cabine

Motorista foi jogado para fora da cabine e acabou morrendo (foto: CBMMG/Divulgação)

O motorista de uma carreta, que transportava peças automotivas, morreu depois de capotar o veículo, no quilômetro 466 da rodovia MGC 120, na zona rural de Nova Era, no Vale do Aço. O ajudante, que estava na cabine, sobreviveu, sem lesões aparentes.

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19/11). Segundo relato do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle do veículo, logo depois de sair de uma curva, capotando.

O Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros relata que o motorista, provavelmente, morreu porque foi arremessado para fora da cabine no momento do capotamento.