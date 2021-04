Santa Casa de Araguari tem sedativos só até a próxima sexta-feira

Faltam medicamentos e médicos e Santa Casa de Araguari (foto: Reprodução/Santa Casa de Misericórdia) Santa Casa de Misericórdia de Araguari, no Triângulo Mineiro, tem medicação para manter pacientes de COVID-19 intubados por mais quatro dias. Os insumos não têm sido enviados pelo estado nem pela União. Além do desabastecimento, a unidade de saúde, que hoje tem 30 leitos de UTI pode fechar 10 deles por falta de médicos. , no Triângulo Mineiro, tempara manter pacientes depor mais quatro dias. Os insumos não têm sido enviados pelo estado nem pela União. Além do, a unidade de saúde, que hoje tem 30 leitos depode10 deles por





15:46 - 31/03/2021 Atraso no repasse de 'kits intubação' e poucos médicos travam UTIs em MG intubados, como rocurônio, pancurônio e propofol, além de outros. A unidade de saúde referência no município também não pode comprar os insumos do 'kit intubação'. “Os laboratórios não podem nos vender, toda a compra é centralizada pelo Governo”, disse o gerente do hospital, Danilo Colego Carvalho. Faltam na Santa Casa medicamentos importantes para sedação e manutenção dos pacientes que são, como rocurônio, pancurônio e propofol, além de outros. A unidade de saúde referência no município também não pode comprar os insumos do ''. “Os laboratórios não podem nos vender, toda a compra é centralizada pelo Governo”, disse o gerente do hospital, Danilo Colego Carvalho.





Ele tem estoque até a próxima sexta-feira (16/4) e com isso, a unidade não pode receber mais pacientes. Danilo Carvalho explicou que 27 leitos dos 30 estão ocupados neste momento, sendo que os demais três não podem ser usados e mais pacientes só podem ser recebidos caso algum dos 27 seja liberado.





Inclusive, a Regulação do Estado foi informada da impossibilidade de usar leitos ociosos atualmente, por falta de insumos. O Ministério Púbico de Minas Gerais se reuniu com a direção para que a situação fosse explicada, com o pedido de que novos pacientes graves possam ser direcionados para outras cidades.





A reportagem encontrou em contato tanto com a Secretaria de Estado de Saúde quanto com o Ministério da Saúde e aguarda posicionamento.





Em apuração feita com a Superintendência Regional de Saúde, o que se sabe é que o mercado não conseguiria atender a demanda de medicamentos do tipo e que no cenário de escassez de insumos não há possibilidade de ampliação de leitos contando com as distribuições feitas pela secretaria estadual de Saúde.





Ainda de acordo com o levantamento feito pela reportagem, os critérios de distribuição estão validados com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais e que se alguém ficou de fora de alguma pauta, é porque há prestadores em situação mais crítica.





Caso sejam esgotados medicamentos como bloqueadores e sedativos, os pacientes em tratamento podem acordar intubados nos leitos, o que seria doloroso.





Falta de médicos



Mesmo que a escassez do 'kit intubação' seja resolvida, a Santa Casa de Araguari ainda tem outro problema, o déficit de médicos. “Eu não consigo fechar escalas”, disse Danilo Carvalho. Ele explicou que precisaria mais três médicos para o mínimo necessário no atual cenário de atendimento do hospital. Isso sem contar outros postos, como os de enfermeiros e técnicos, que também estão em falta. Para não haver déficit, ou deveria haver contratação ou a redução de 10 leitos de UTI.





Em comunicado, a Prefeitura de Araguari informou que existe a possibilidade de pagar um valor extra para cobertura de plantões em relação a custeio dos leitos de UTI da Santa Casa. Enquanto isso, a direção do Hospital está com processos de contratação abertos para novos profissionais. E, com a admissão imediata, garantir a manutenção dos 30 leitos de UTI.