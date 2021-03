Áudio que fala de lockdown é desmentido em Araguari

Mesmo com novo decreto municipal, comércio essencial segue funcionando (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) Prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro, desmentiu um áudio que corre por meio de aplicativos de mensagens que fala em fechamento total do comércio da cidade aos finais de semana, inclusive de atividades essenciais como supermercados e postos de combustíveis. Apesar de a cidade ter restrições, esse tipo de atividades segue funcionando. , no Triângulo Mineiro,umque corre por meio de aplicativos de mensagens que fala emtotal doda cidade aos finais de semana, inclusive de atividadescomo supermercados e postos de combustíveis. Apesar de a cidade ter restrições, esse tipo de atividades segue funcionando.









O áudio prossegue com o a pessoa dizendo 'se alguém tem criança e filho novo e precisar comprar alguma coisa, tem até sexta para comprar. Para abastecer também. Vai ficar aberto só farmácia e hospitais. Lockdown total na cidade nesse final de semana e no próximo também. Então se organizem aí. Quem sair vai tomar multa, R$ 500 por pessoa'.





Em nota, o município disse que a mensagem não se refere a Araguari. A administração publicou um novo decreto nesta sexta-feira (19/03) com vigência imediata no qual, segundo ele, 'supermercados continuarão abertos aos sábados e domingos, como já vem acontecendo. Os postos de combustíveis também são serviços essenciais e não podem ser fechados'.



Nessa nova deliberação, que tem validade até o dia 31, o comércio em geral em Araguari permite a retirada em balcão, que pode estar posicionado em até dois metros de recuo interno. O comércio em geral vai poder atender de segunda a sábado entre 5h e 20h. No domingo, o funcionamento é proibido. Estão mantidos o toque de recolher e também a Lei seca.



O serviço de entrega já havia sido liberado para o setor de alimentação e para todos os demais, como supermercados, mercearias, açougues, sacolões inclusive no período compreendido entre 20h e 5h.