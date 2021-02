Araguari também adota toque de recolher e lei seca contra COVID-19

Fiscalização será feito pela Polícia Militar na cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) Araguari, no Triângulo Mineiro, adotou o toque de recolher e também a suspensão da venda de bebidas alcoólicas como medida para reduzir os números da COVID-19 no município. As regras, que já estão em vigência, proíbem a circulação de pessoas entre 22h e 5h na cidade e valem até o dia 5 de março, pelo menos. , no Triângulo Mineiro, adotou oe também adacomo medida para reduzir os números dano município. As regras, que já estão em vigência, proíbem a circulação de pessoas entre 22h e 5h na cidade e valem até o dia 5 de março, pelo menos.





Com o novo decreto, os bares, restaurantes e lanchonetes só poderão atender até às 21h, quando todas as atividades presenciais ou remotas deverão ser finalizadas. Supermercados e farmácias funcionarão da mesma forma. Nenhum deles poderá vender bebidas alcoólicas. O objetivo do município é garantir que os trabalhadores consigam chegar em casa antes do horário determinado para que as pessoas fiquem em isolamento.









As entregas só serão autorizadas para as farmácias, que durante o horário de proibição de circulação poderão funcionar. Há outras exceções para a circulação de pessoas, desde que estejam em condição de risco ou socorro a pessoas e animais, profissionais que trabalham em atividades ligadas à saúde e segurança e trabalhadores no trajeto para o trabalho no turno da noite, mediante com documento emitido pela empresa ou comunicação prévia à Força Tarefa.





As demais restrições ou horários e formas de funcionamento seguem como já estavam previstas no último decreto publicado, com exceção das oficinas e borracharias que antes estavam fechadas no fim de semana. Elas estarão autorizadas a funcionar também aos sábados e domingos de 10h às 18h.





Fiscalização

Segundo o município, o esquema de segurança será feito pela Polícia Militar em pontos estratégicos da cidade. Durante a operação, os agentes da Força Tarefa estarão distribuídos e acompanharão toda blitz que for realizada no período noturno, quando as equipes serão reforçadas. O trabalho da Força Tarefa continua normalmente ao longo do dia, fiscalizando o comércio em geral, prestadores de serviços e outros segmentos.





“Os representantes de setores mais atingidos pelas novas restrições foram ouvidos pela administração, com a participação do presidente da Câmara de Vereadores, Leo Mulata (Republicanos) e, em outra ocasião, representantes de forças policiais também deram sugestões e firmaram a parceria com o município para o cumprimento das medidas mais severas”, diz comunicado da prefeitura.





As medidas do Município são parecidas com as de Uberlândia, cidade mais próxima de Araguari, com pouco mais de 30 km de distância. As semelhanças evitam deslocamento da população para compra de bebidas, o que poderia criar aglomerações em comércios.





Números da COVID-19

Araguari tem hoje 8.496 casos de COVID-19 e 217 mortes confirmadas pela doença. A Santa Casa de Misericórdia tem apenas um dos 20 leitos de UTI vagos neste momento.