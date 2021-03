Cidades do Triângulo Norte devem aderir à onda roxa sem grandes mudanças

Uberlândia está fora do Minas Consciente desde outubro (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Apesar de muitas dúvidas sobre a chamada onda roxa do Minas Consciente, municípios que estão sob grande pressão pela COVID-19 no Triângulo Norte deverão aderir à na atual situação local.



Apesar de muitas dúvidas sobre a chamada onda roxa do Minas Consciente, municípios que estão sob grande pressão pela COVID-19 no Triângulo Norte deverão aderir à determinação do governo estadual sem grandes mudanças na atual situação local.

A grande interrogação é Uberlândia, maior localidade que hoje está fora do plano estadual no interior.

Prefeituras como Coromandel e Monte Carmelo, que já estão no Minas Consciente e passam por problemas graves de contaminação e atendimento da população com coronavírus, afirmaram à reportagem que as mudanças não serão grandes em relação ao que já foi feito nas cidades.





O prefeito de Coromandel, Fernando Breno (Patriota), disse que há 17 das o município tem restrições severas. “No entanto, é importante para resguardar toda a região, que nesse momento encontra-se colapsada e não conseguimos mais vagas em UTIs. Aqui, infelizmente, os comércios não essenciais ficaram funcionando parcialmente por sete dias, mas já estamos 17 dias no lockdown”, afirmou.





O município tem 33 pessoas em enfermaria com COVID-19 e 11 pacientes em UTI. Coromandel registrou até aqui 1.559 casos da doença e 57 mortes por coronavírus.





Para Monte Carmelo, a grande mudança será na restrição do comércio varejista de maneira geral. “Esse comércio a gente tinha deixado aberto até 18h. Mas, no geral, vai ser mais ou menos o que temos feito aqui. Nosso decreto era parecido com o do estado na onda roxa”, disse o prefeito Paulo Rocha (PSD).





A cidade tem 2.889 casos de COVID-19 e 95 mortes pela doença. Hoje, não há leitos de UTI livres para internação de pacientes no local.





Uberlândia ainda não se pronunciou sobre a onda roxa

As medidas restritivas de Uberlândia também são próximas das anunciadas pelo governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (3/3). Contudo, o município está fora do Minas Consciente desde outubro de 2020, quando a prefeitura aproveitou a deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), que tirou a obrigatoriedade dos municípios de aderirem ao plano estadual.





A reportagem procurou a prefeitura para saber se haverá qualquer tipo de resistência em aceitar o que Zema afirmou ser um plano impositivo. Até o fechamento dessa reportagem, não houve retorno do Executivo Municipal. Pelo terceiro dia consecutivo, 100% dos leitos de UTI locais estão ocupados.





Assim como Uberlândia, Araporã, Campina Verde, Centralina e Monte Alegre de Minas, no Triângulo Norte, não fazem parte do Minas Consciente.





