Cidades do Noroeste de MG confirmam adesão às medidas da onda roxa

Prefeitura de Unaí confirmou que vai seguir as orientações do governo estadual para os municípios na onda roxa (foto: Amnor/Divulgação)

As medidas restritivas contra a propagação do coronavírus (COVID-19) na onda roxa deverão ser seguidas integralmente, sem questionamento, por parte dos seis municípios do Noroeste do estado que não aderiram ao Plano Minas Consciente, do Governo do Estado – Dom Bosco, Formoso, João Pinheiro, Natalândia, Unaí e Uruana de Minas.



A informação é da secretária-executiva da Associação dos Municípios dode Minas (Amnor), Ivonete Antunes Ferreira.A onda roxa é um novo estágio do Programa, implementado pelo Governo do Estado para endurecer as medidas de combate à COVID-19 nas regiões de Minas Gerais onde a situação da pandemia está mais grave.Conforme anúncio feito pelo governador Romeu Zema nesta quarta-feira (3/3), por ora, as medidas mais restritivas serão adotadas em duas regiões do estado: Triângulo Norte e Noroeste.Até esta quarta-feira, a adesão ao Minas Consciente era opcional. Ao anunciar as novas medidas, Romeuafirmou que a participação na onda roxa é obrigatória.O governador lembrou que desde o início da pandemia as ações de enfrentamento do coronavírus foram divididas entre estado e municípios, com ostomando decisões sobre as medidas restritivas em suas cidades.“Tentamos manter essa decisão descentralizada o tempo que foi possível. E ela praticamente perdurou por quase um ano. Os prefeitos fizeram um ótimo trabalho. Mas agora estamos falando de algo que está acima dos prefeitos", argumentou Zema.Entre as restrições da onda roxa estão o toque de recolher, com a proibição da circulação de pessoas e veículos das 20h às 5h.Pessoas sem máscara não poderão frequentar espaços públicos ou de uso coletivo. Quem estiver com sintomas de gripe também não pode circular nas ruas, a não ser em caso de deslocamentos para consultas ou exames médicos.

A secretária-executiva da Amnor afirma que o cumprimento das medidas mais restritivas da onda roxa por todos os municípios do Noroeste do estado não é um a questão de escolha, mas sim uma obrigatoriedade que deve ser cumprida.



“Se os números da COVID-19 estão aumentando e vivemos uma situação caótica em relação à ocupação dos leitos nos hospitais, não é uma questão de querer. É uma obrigatoriedade mesmo”, afirma Ivonete Antunes, ao se referir à adoção das medidas mais restritivas pelas prefeituras da região, incluindo os municípios que não aderiram ao Minas Consciente.

Prefeitura de Unaí confirma aplicação das medidas da onda roxa

Na tarde desta quarta-feira, por meio da sua assessoria, a Prefeitura de Unaí confirmou que vai seguir integralmente as medidas da onda roxa. A municipalidade já tinha baixado decreto com uma série de restrições às atividades econômicas, como a redução do horário de funcionamento dos bares, restaurantes e lanchonetes e a proibição das venda de bebidas alcoólicas.



Com a entrada de Unaí na onda roxa, uma das medidas restritivas mais importantes que serão implementadas é o toque de recolher. A ocupação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) atingiu 100%, enquanto a taxa de ocupação dos leitos clínicos ultrapassa a 90%.



De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Unaí divulgado na tarde desta quarta-feira, a cidade já tem 5.508 casos confirmados da COVID-19 e 80 mortes provocadas pela doença.



Patos de Minas vai analisar adequações necessárias

Patos de Minas segue as diretrizes do plano estadual de enfrentamento à COVID-19 e deve aderir sem problemas à nova determinação. Contudo, a prefeitura informou que vai verificar quais adequações deverão ser feitas para que a cidade, que já tem toque de recolher e lei seca, siga as orientações estaduais.

