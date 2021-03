Zema: 'Caso a curva permaneça, teremos colapso no sistema de saúde'

Zema diz que estado se preparou para possível colapso na saúde (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Romeu Zema (Novo) alertou, nesta quarta-feira (3/3), que, se a situação atual de contágio da COVID-19 se mantiver, o estado pode correr o risco de ver um colapso do seu sistema de saúde. Nesta quarta-feira, o governo do estado anunciou a criação da onda roxa do programa Minas Consciente, que será mais restritiva nas atividades econômicas. As

“Temos visto que em algumas regiões, caso a curva permaneça, teremos colapso no sistema de saúde. E não podemos perder o controle. Deixar ocorrer em Minas o que vimos com tristeza em outros locais. Tudo o que podia ser feito foi feito”, afirma Zema.

Ele lembra que nem mesmo há profissionais de saúde disponíveis para contratar para uma eventual ampliação de leitos: "Chegamos num ponto em que não há mais médicos disponíveis para atender qualquer ampliação de UTIs. E quem trabalha na saúde está em momento de exaustão, já que estamos há um ano com esses profissionais trabalhando em sobrecarga”.

“Temos de enfrentar o quase colapso no sistema de saúde. Entre os estados do Sul e Sudeste, Minas continua sendo aquele com a menor taxa de óbitos e somos um dos poucos estados com ocupação de UTIs inferior a 80%. Dobramos o número de UTIs e leitos de enfermarias entre abril e outubro. Não tivemos desassistência em massa como assistimos em outros estados”, afirmou o governador.

Apesar disso, Minas continua em expansão no número de casos e mortes . O último balanço da Secretaria de Estado de Saúde mostrou que foram 6.565 infectados e 227 óbitos nas últimas 24 horas.

O número de óbitos foi o segundo maior desde o início da pandemia, perdendo apenas para o dia 10 de fevereiro (243). O estado continua com percentual abaixo de 80% em ocupação das UTIs.