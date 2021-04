Agora na onda vermelha, Uberaba e Araxá publicam decretos bem distintos

Uberaba e Araxá, as duas maiores cidades do Triângulo Sul, foram incluídas na onda vermelha do Minas Consciente a partir dessa segunda-feira (12/4) (foto: Agência Minas/Reprodução)





Após o fim da onda roxa no Triângulo Sul, as duas maiores cidades da região, Uberaba e Araxá, publicaram no início desta semana os seus novos decretos municipais de enfrentamento à COVID-19. Araxá liberou o funcionamento presencial de bares e restaurantes. Já em Uberaba, esses segmentos, assim como todo comércio não essencial, vão continuar atendendo por meio de aplicativos, delivery ou retirada em balcão.





De acordo com o novo decreto de Araxá, ficou liberado o funcionamento da praça de alimentação do shopping, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e bares de segunda a sábado, até 22h, e aos domingos, até 15h – após estes horários, o funcionamento será permitido por meio de aplicativos e delivery.





Ainda conforme o atual decreto de Araxá, a partir de agora e com o início da onda vermelha, os bares e restaurantes da cidade, apesar de liberados a funcionar presencialmente, devem obedecer ao limite máximo de ocupação de seis pessoas por mesa, respeitando o distanciamento de 2m entre as mesas e sendo proibida a interação de pessoas de mesas distintas.





Já segundo o novo decreto de Uberaba, continua valendo o texto publicado em março, ou seja, não houve mudanças com relação às restrições de distanciamento presentes também na onda roxa.





De acordo com o texto do decreto municipal nº 378/2021, além da permissão do funcionamento do comércio não essencial apenas para atendimento por meio de aplicativos, delivery ou retirada em balcão, e sem consumo no local, supermercados, padarias, açougues, varejões, lojas de conveniência, lanchonetes, pet shops, oficinas mecânicas, borracharias e lavanderias podem funcionar de 5h às 20h.



Já as barbearias, salões de beleza e serviços de limpeza de veículos estão permitidas a atender neste mesmo período, mas em atendimento individualizado e agendamento prévio.





Com relação à prática de atividades esportivas em Uberaba, continuam liberadas apenas de forma individual, ou com acompanhamento de personal trainer, e somente em ambientes abertos e com uso de máscara.





Também continua permitido na cidade funcionamento de igrejas para atendimentos individuais e familiares, mas com a recomendação para que não sejam realizadas reuniões, missas ou cultos presenciais, ou seja, a decisão cabe a cada comunidade religiosa.



Ainda segundo o novo decreto de Uberaba, se igreja optar em fazer celebrações, serão permitidas apenas com as reuniões de religiosos, com duração de no máximo uma hora, todos com o uso obrigatório de máscara, distanciamento de 3m entre as pessoas e com o limite no local de 30% da capacidade total de público.