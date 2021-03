Com a onda roxa, haverá toque de recolher das 20h às 5h também em BH (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Belo Horizonte seguirá as determinações do governo de Minas que decretou a onda roxa para todos os municípios mineiros, nesta terça-feira(16), com medidas mais rígidas de isolamento social, A Prefeitura deseguirá as determinações do governo de Minas que decretou a onda roxa para todos os municípios mineiros, nesta terça-feira(16), com medidas mais rígidas de isolamento social, inclusive o toque de recolher, que tinha sido criticado pelo prefeito Alexandre Kalil na sexta-feira (12/3). É a classificação mais dura imposta pelo governo desde o início da pandemia.





A nota ainda afirma que a adesão é compulsória. A PBH informou que contará com o apoio da Polícia Militar para garantir que as medidas de isolamento social sejam cumpridas.

Minas, incluindo a capital, passa pelo pior momento desde o início da pandemia. Em BH, todos os indicadores estão no vermelho: a taxa de transmissão, ocupação de leitos de UTI e ocupação de leitos de enfermaria.

Leia nota na íntegra

A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que na sexta-feira, 6, já havia anunciado medidas da fase mais restritiva de atividades com o objetivo de aumentar o isolamento social. Por isso, manterá o decreto vigente, além da determinação do Governo Estadual, e conta com a Polícia Militar de Minas Gerais para fiscalizar as novas medidas de restrição de circulação impostas pela onda roxa do plano Minas Consciente, que não depende de adesão.