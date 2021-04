CDL lista '10 razões' para a PBH reabrir comércio da cidade

Os primeiros pontos abordados pela entidade são os indicadores da pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) divulgou, nesta quarta (14/4), uma lista com "10 razões que permitem a reabertura do comércio" da capital mineira. O documento veio a público depois que a prefeitura anunciou que vai aguardar até esta sexta (16/4) para definir se haverá ou não flexibilização.

Os primeiros pontos abordados pela entidade são os indicadores da pandemia. A CDL/BH ressalta que a transmissão doestá na zona controlada, a ocupação dos leitos de enfermaria está na área de alerta e a taxa de uso das vagas de UTI está na fase crítica.

Ou seja, ao contrário do quadro de duas semanas atrás, quando todos os dados estavam no estágio grave. Quanto as UTIs, a CDL destaca que o indicador está em “ritmo de queda”.

A entidade empresarial também aponta que o isolamento social em BH se manteve na faixa dos 45% durante toda restrição do comércio, “o que comprova de maneira evidente que o comércio não é o responsável por aglomerações”.

Outros dois fatores ressaltados pela CDL/BH são a “ampliação de 99,5%” no número de leitos de UTI e de 55% no total de vagas de enfermaria para pacientes com COVID-19 na capital mineira desde o início de março.

A Câmara dos Dirigentes Lojistas também aponta que a vacinação na capital mineira, apesar de não estar “no ritmo desejado”, está num “patamar um pouco acima da média de Minas Gerais e do país”.

Além desses pontos, a CDL enumera mais duas justificativas: as campanhas de conscientização da entidade junto aos lojistas e a colaboração do comércio “na preservação da saúde das pessoas”.

O nono ponto ressaltado pela entidade é aproximação do Dia das Mães. “Nos últimos 13 meses, já tivemos sete datas comemorativas. Dessas, cinco passamos de portas fechadas e outras duas funcionando com restrições”, justifica a CDL.

“Os justos não podem pagar pelos pecadores”, assim a entidade empresarial resume a situação da pandemia em BH. Segundo a CDL, a alta dos indicadores é puxada “pelo transporte público lotado, pelas festas clandestinas e pelas aglomerações irresponsáveis”.

Prefeitura adia decisão

Nesta quarta, o Comitê Extraordinário de Enfrentamento à COVID-19 da prefeitura se reuniu. Os infectologistas Unaí Tupinambás, Estevão Urbano e Carlos Starling e o prefeito Alexandre Kalil (PSD), porém, decidiram adiar a definição para esta sexta (16/4).

Um dos fatores apontados pela prefeitura pela indefinição é a falta de medicamentos primordiais para tratamento de pacientes com COVID-19 na capital.

“A decisão ainda não foi tomada, a reunião continua amanhã (quinta, 17/4) também. São muitos fatores envolvidos nisso, a falta de medicamentos é apenas um deles e também os números, as tendências, não estão muito claras pra gente”, afirmou Estevão Urbano.

“É preciso um pouco mais de conversa, de entendimento das tendências da estatística que estamos acompanhando e está demandando mais tempo. A decisão pode sair amanhã ou sexta... vai depender muito dos números e da nossa avaliação como um todo”, completou o infectologista.

Estevão reforça que a falta de remédios atrapalha em muito a possibilidade de flexibilizar as restrições. “Há o receio de que nós fiquemos sem os medicamentos para intubação, para manutenção do paciente em sedação, eventuais cirurgias, antibióticos para eventuais infecções que acontecem muito nesses pacientes”, disse o médico.

