Duas pessoas morrem em batida entre carro e caminhão em Minas

Colisão frontal entre caminhão e carro em Mato Verde terminou com dois mortos (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Dois homens morreram na manhã desta segunda (24/5) em Mato Verde, Região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eles foram vítimas de um acidente entre um Toyota Corolla e um caminhão, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.





Segundo a corporação, os homens ocupavam o Corolla. Houve umaentre o carro e o caminhão na altura do Km 63 da MGC-122, zona rural de Mato Verde. O motorista do caminhão nada sofreu.A perícia da Polícia Civil também esteve no local para iniciar asdo acidente. Os bombeiros removeram os corpos das ferragens do Corolla e os encaminharam à funerária.A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também prestou apoio aos bombeiros. Os militares fizeram o controle doe providenciaram a remoção dos veículos. O Corolla tinha placa de São Paulo.