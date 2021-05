Carro bate em carreta, veículos pegam fogo e duas pessoas morrem

Bombeiros apagam fogo em carreta depois do acidente no Alto Paranaíba (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Duas pessoas morreram depois que o carro em que estavam bateu de frente em uma carreta e pegou fogo, na BR-365, entre as cidades de Patos de Minas e Varjão de Minas, no Alto Paranaíba. O motorista do veículo de carga se feriu, mas não corre risco de morrer.