Polícia fecha rinha de galos em Pará de Minas; 31 pessoas são presas

Após receber umade ocorrência da aglomeração, a Polícia Militar do Meio ambiente encerrou no sábado (22/5), uma, em, Região Central de Minas, a 86km de Belo Horizonte. Trinta e uma pessoas foram presas, uma arma e munições apreendidas e 25 galos dalevados para um centro de reabilitação animal.

Organizar ou participar de rinha de galos éno Brasil desde 1961 além da proibição de aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus. Para evitar a fuga dos participantes do evento, os militares cercaram o local, um sítio na zona rural de Pará de Minas.Ao avistar os militares, muitos tentaram fugir pela vegetação, sendo capturados. Entre os abordados, 31 foram identificados e receberam voz de prisão. Todos foram encaminhados para a delegacia pela prática de maus-tratos contra animais.Além disso, após realizar buscas nos veículos e dentro do sítio, os militares apreenderam uma pistola .40 e oito munições que se encontravam em situação irregular por não haver registro junto ao órgão competente.

Polícia apreendeu também arma e munições durante rinha de galos em Pará de Minas (foto: Divulgação 7ª região PMMG)

De acordo com a Polícia Militar, um dos galos apresentava ferimentos graves em virtude do embate das rinhas e morreu. As aves foram encaminhadas ao Centro Veterinário de Acolhimento e Guarda de Animais, mantidos pelo Centro Universitário de Formiga (MG), para avaliação do médico veterinário e inclusão das aves em um programa de reabilitação e ressocialização de galos.