Homem é preso suspeito de liderar grupo especializado no 'golpe do motoboy'

Levando uma vida confortável no litoral paulista, um homem de 30 anos foi preso suspeito de ser o líder de uma quadrilha especializada no chamado “” ou “do falso cartão de crédito clonado”, que envolve o furto de cartões bancários das vítimas. Somente em, na Grande BH, ele teria causado um prejuízo de R$ 60 mil às vítimas.

As investigações começaram na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Lima. Segundo o delegado Daniel Balthazar, em junho do ano passado, os policiais prenderam lá, em flagrante, um homem suspeito de aplicar o golpe.

entram em conato com as vítimas se passando por funcionários de instituições bancárias e informam que foi realizada uma compra no cartão da vítima. A vítima não reconhece a compra e os golpistas começam a perguntar várias informaçõesdas vítimas, sobretudo as senhas utilizadas. A vítima passa todas as informações aos golpistas e, ao final, os estelionatários informam que um terceiro, funcionário do banco buscará esse cartão de crédito para que seja realizada uma perícia. A vítima passa o cartão de crédito ao, que logo em seguida realiza várias operações bancárias”, detalhou o delegado, em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (23/5).