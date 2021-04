Suspeitos de aplicar ''golpe do motoboy'' são presos no Bairro Gutierrez

As investigações apontaram que a dupla é suspeita de estelionatário. (foto: PCMG/Divulgação)

Dois homens foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeitos de praticarem o “do” - que consiste nos criminosos se passarem por gerentes de bancos e convencerem a vitima a entregar seus cartões bancários e celulares, sob falso motivo de clone do cartão. A, de 25 e 41 anos foi presa em um quarto de hotel, no Bairro, na Região Oeste de Belo Horizonte.A corporação recebeu a denúncia de que um veículoSena, com placa de São Paulo, estaria sendo utilizado para a prática de crimes. Após investigação, a polícia identificou e localizou oe os suspeitos.No local, foi constatado que os sinais de identificação nos vidros estavam adulterados, além de 10dede crédito, chips de telefone, três telefones celulares e mais de R$ 1 mil em dinheiro.Uma declaração manuscrita em nome da vítima, um homem de 73 anos, vítima de furtos, também foi localizada.Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e a vítima chamada a comparecer para reconhecimento dos indivíduos.De acordo com a corporação, as investigações apontaram que a dupla é suspeita deO veículo foi encaminhado para o pátio do Detran-MG e os suspeitos apresentados às autoridades responsáveis, para as devidas providências.