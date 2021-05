Três pessoas morrem em acidente, na BR-259, em Conselheiro Pena

O automóvel bateu de frente com o caminhão e foi arrastado para o acostamento, na altura do distrito de Penha do Norte, em Conselheiro Pena (foto: Policia Militar Divulgação) Três pessoas morreram, na noite desse domingo (23/5), em um acidente na BR-259, KM 79, próximo ao distrito de Penha do Norte, município de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. O acidente ocorreu por volta das 21h, quando um Fiat Palio bateu de frente com um caminhão. Com o impacto, o caminhão saiu fora da pista e o automóvel, totalmente destruído, foi jogado para o acostamento.



O motorista do caminhão, Stepheson Carvalho Rocha, que saiu ileso do acidente, permaneceu perto dos dois veículos sinalizando a pista até a chegada dos Bombeiros e policiais militares. Ele contou aos policiais que seguia numa reta e percebeu que o Fiat Palio vinha no sentido contrário, e que nenhum outro veículo passava pelo local.



Stephenson disse que percebeu ainda que o carro, de repente, começou a atingir a contramão da via. Ele tentou desviar, mas, mesmo assim, o Palio bateu de frente com o seu caminhão.



Segundo os policiais, o caminhoneiro contou que depois do choque, tentou controlar o veículo por alguns metros, mas saiu da pista arrancando uma cerca de arame até tombar no meio do mato. Nesse trajeto, arrastou o veículo, que ficou no acostamento.



Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Governador Valadares. O motorista do caminhão é habilitado, e não estava embriagado, constatação feita pelos policiais depois de submetê-lo ao teste do etilômetro.



Como o motorista não teve nenhum ferimento e permaneceu no local do acidente durante todo o tempo, sinalizando a via, ele foi liberado pelos policiais.