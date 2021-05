Mulher é presa após deixar filho em casa em condição sub-humana, em Lajinha

De acordo com a PM, a casa estava em péssimas condições de higiene (foto: Pixabay/ Reprodução)

(PM) prendeu uma mulher, nesse domingo (23/5), autora de abandono dedede, em, na Zona da Mata de Minas.Na noite de ontem, a PM foi acionada pelo Conselho Tutelar, a respeito de uma situação de abandono de incapaz no distrito do Prata de Lajinha.Policiais foram até a casa da suspeita, de 39 anos. Lá, encontraram o filho, de 9, sozinho e em situação. A casa estava em péssimas condições de, segundo os policiais.Após o resgate da criança, a mãe, autora do crime de abandono de incapaz, chegou em casa, na presença das conselheiras. Foi feita a busca e apreensão no local. Segundo a corporação, a suspeita tentou impedir a ação policial e precisou ser imobilizada.A mulher trazia na cintura uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .38, municiada com dois cartuchos intactos. Segundo as conselheiras tutelares, a autora havia feito ameaça contra elas.A criança foi entregue à irmã da autora, que se prontificou a cuidar do menino. A autora foi conduzida até a Delegacia de Policia Civil para as providências da autoridade policial judiciária.