Bombeiros de Uberaba ajudam mulher a dar à luz na sala de casa

A cabo Jéssica, do 8º BBM, foi quem finalizou o parto emergencial em jovem de 22 anos (foto: 8º BBM/Divulgação)

O sargento Maurício, a cabo Jéssica e o soldado João Paulo do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) participaram de uma atípica ocorrência na tarde desta segunda-feira (17/5), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, que terminou em final feliz: o parto de emergência de uma jovem, de 22 anos, na sala de sua residência, que fica no Bairro Alfredo Freire 2.