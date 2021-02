Bombeiros salvam mulher em trabalho de parto em Pará de Minas

Bombeiros ajudaram a mulher a dar à luz (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O desespero de um futuro, que pediupelo telefone ao, acabou salvando sua mulher e a criança. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (9/2), no Bairro Padre Libério, em Pará de Minas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.No chamado, o homem dizia que sua mulher estava em trabalho de, e que ele não conseguia colocá-la num carro para levá-la ao hospital.No momento em que bombeiros chegaram ao local, constataram que ela já estava com contrações seguidas, ou seja, em trabalho de parto.Os bombeiros iniciaram, então, os procedimentos para o nascimento do bebê. Cortaram oe monitoraram os sinais vitais da mãe e do recém-nascido.Foi feito contato com a maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição informando a situação, de forma que quando a Unidade de Resgate chegou à maternidade uma equipe médica já estava à espera dos militares.Mãe e filho passam bem.