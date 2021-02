COVID-19: cidades históricas ficam sem carnaval por causa da pandemia

Em anos anteriores, Diamantina recebeu 10 mil turistas durante o carnaval, segundo a prefeitura da cidade (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)



As cidades históricas mineiras com tradição de promover o carnaval, às vésperas da festa momesca, sempre viveram a expectativa de dias de agitação e de receber milhares de visitantes. Mas este ano, por conta da pandemia da COVID-19, o carnaval vai “passar em branco” nessas cidades, sem nenhuma festa. Este é o caso de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. A situação se repete na também em Ouro Preto e em São João del-Rei.

A Prefeitura de Diamantina suspendeu todas as atividades do carnaval na cidade para evitar aglomerações e amenizar os riscos de propagação do coronavírus. A administração da cidade histórica também seguiu o governo do estado e outros municípios, e suspendeu o ponto facultativo na cidade.





Em anos anteriores, de acordo com números da prefeitura local, Diamantina (47,8 mil habitantes) recebeu em torno de 10 mil pessoas durante o carnaval. Este ano, a prefeitura, diz que, apesar do cancelamento dos desfiles dos blocos e das apresentações musicais e da suspensão do ponto facultativo, a cidade espera que durante o período que seria dedicado ao carnaval – que vai de sábado (13/2) a terça-feira (16/2), receber turistas para aproveitar seus atrativos naturais, como cachoeiras e visitar igrejas, museus e outros prédios históricos.





"A cidade não está fechada à visitação. Estará recebendo um número significativo de turistas, seguindo todos os protocolos de saúde, o que fortalece atividades geradoras de renda, fundamentais neste momento de crise”, informou a Prefeitura de Diamantina.

A gestão municipal argumenta que suspendeu a festa de momo, com base “no princípio de proteção à população, objetivando manter o distanciamento social, medida imprescindível no combate do coronavírus.

Destacou ainda que “obviamente a suspensão do carnaval traz um impacto desfavorável à economia local. Entretanto, não podemos nos afastar da linha de preservação da saúde da população”.

Carnaval virtual em Ouro Preto

A Prefeitura de Ouro Preto também cancelou o carnaval 2021, visando evitar aglomerações. Por outro lado, o secretário de Governo, Felipe Guerra, anunciou que, “para compensar a falta da festa presencial”, a cidade histórica terá um “carnaval virtual”, tendo uma programação com a participação de grupos culturais, como o Zé Pereira Club dos Lacaios e a Liga das Escolas de Samba, além de bandas e outras manifestações artístico-culturais do município.

Ponto facultativo em São João del-Rei

A prefeitura da histórica de São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, também cancelou o carnaval 2021, por causa da pandemia. Mas, mesmo com a festa suspensa, na contramão do governo estadual e de cidades vizinhas, a prefeitura decretou ponto facultativo para os servidores municipais entre a segunda-feira (15/2) e a quarta de Cinzas (17/2). O decreto não inclui servidores de escolas e serviços de saúde, considerados essenciais.