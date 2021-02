Barão de Cocais cancela o carnaval e promete intensificar as fiscalizações

No ano passado o 'CarnaBarão 2020' teve público de 40 mil pessoas em cinco dias de folia. Devido a pandemia, este ano a festa não ocorrerá. (foto: Prefeitura Barão de Cocais/Divulgação)

Para evitar festas e aglomerações e, consequentemente, a disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de Barão de Cocais informou que não será decretado ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de Fevereiro. Assim, haverá expediente normal em todos os setores da administração municipal no período do carnaval.

Segundo o comunicado, o objetivo é “inibir a eventual realização de eventos, viagens, aglomerações e maior circulação de pessoas neste momento de elevação dos índices da pandemia, seguindo as orientações dos órgãos de saúde”.

Barão de Cocais segue o Minas Consciente, do governo do estado e, segundo o secretário municipal de Fiscalização, Juvenal Caldeira, o programa permite eventos familiares com até 30 pessoas e esse tem sido um fator preocupante. “As conversas estão direcionadas para não liberar nenhum evento em espaço público e vamos seguir fiscalizando as aglomerações em locais particulares. O Minas Consciente define até 30 pessoas em um evento familiar, porém não institui o tamanho do espaço. A gente sabe que é necessário haver espaçamento de até dois metros entre as pessoas, mas em festas particulares, isso perde o controle”, se preocupa o secretário.

“O ideal seria a população se perguntar qual é a necessidade de fazer festa de carnaval com essa quantidade de mortos em nosso estado”, alerta Juvenal.

O município conta com oito cachoeiras e vários pontos para banhistas. O Decreto 90/2021 vigente restringe o acesso às unidades de conservação ambiental, como parques e cachoeiras. A equipe de fiscalização, junto com a Polícia Militar, tem feito visitas às cachoeiras particulares e os proprietários que descumprem a norma tem sido autuados com multa de R$ 3 mil. Para conter as aglomerações, a Polícia Militar fará blitz nas estradas que dão acesso a esses locais.

Em 2020, o carnaval de Barão de Cocais teve cinco dias de folia, com shows gratuitos no Espaço de Eventos José Furtado e na Praça Nossa Senhora Aparecida. Aproximadamente 40 mil pessoas passaram pela festa.

Números da pandemia

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Barão de Cocais nesta quarta-feira (3/2), contabiliza 1.357 casos confirmados, sendo 1.143 já recuperados e 13 mortes pela COVID-19. Em apenas um dia, 13 novos casos positivos foram registrados na cidade.

A medida de cancelar o carnaval já foi adotada em diversas outras cidades, como São Gonçalo do Rio Abaixo e João Monlevade. As cachoeiras da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, também não receberão os turistas para o Carnaval.



As cidades históricas de Mariana e Diamantina também cancelaram o feriado. Ouro Preto manteve o feriado, mas a prefeitura fará apenas eventos virtuais. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Nova Lima, Contagem, Ribeirão das Neves e Betim também cancelaram o ponto facultativo, assim como a capital.