Mulher, bebê e casal de idosos são atacados por abelhas

Policiais militares salvaram uma família que foi atacada por abelhas na tarde dessa quarta-feira (19/5) em Presidente Kubitschek, no Vale do Jequitinhonha. Entre as vítimas, estavam dois idosos e um bebê de nove meses.









A mulher disse que os avós dela também estavam na estrada e já tinham levado várias ferroadas. Os policiais dirigiram até o local e tiveram que entrar no meio do enxame para retirar os idosos. A mulher tem 91 anos e o homem, 87. Na viatura, todos foram levados ao posto de saúde do município. Os dois militares também precisaram de atendimento médico por causa dos ferimentos causados pelas abelhas.





Apicultores detidos

Os dois responsáveis, de 31 e 53 anos, foram detidos. “Eles retiraram o mel na terça-feira, e ontem estavam retornando com os quadros vazios. Eles abriram as colmeias e colocaram os quadros”, explica o militar.



O sargento Aguinaldo Aparecido dos Santos, que estava na ocorrência, contou que as abelhas saíram de caixas de criação montadas em um local irregular, pois estava relativamente próxima do perímetro urbano.





Segundo ele, os homens usavam os trajes necessários para manipular as abelhas e, por conta da vegetação, não viram o ataque à família. Ainda de acordo com o sargento Santos, os apicultores detidos realizam a atividade há um bom tempo, mas a atuação não é legalizada.



Eles foram levados ao quartel da PM na cidade e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Os homens foram liberados e, agora, terão que aguardar o acionamento da Justiça para audiência.





Os militares visitaram a família posteriormente e todos passam bem, assim como os policiais.