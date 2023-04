Moradores reclamam e PBH retira canteiro de obras de largo do Sion

Faixa posta nos arredores da praça (foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Após a Prefeitura de Belo Horizonte instalar o canteiro de obras no entorno da Praça Miguel Chiquiloff, no bairro Sion, para iniciar obras de drenagem nos arredores, os moradores do local demonstraram insatisfação. Os equipamentos foram instalados no dia 13 de abril, mas desmontados no dia 19, após faixas de repúdio.





A obra é uma solicitação dos próprios moradores, que já tiveram problemas com alagamentos na região e sofreram alguns prejuízos em decorrência disso.





O projeto inclui a implantação de bocas de lobo, rede tubular em concreto armado e poços de visita, começando na Rua Patagônia, a partir de rede existente (próximo ao n.º 132), desenvolvendo-se pela rua Nicarágua, pela avenida Senhora do Carmo, com direcionamento para a rua Panamá, e lançamento à jusante na rede existente da rua Costa Rica, arredores da praça.





LEIA MAIS: Praça Raul Soares: círculo de vida no coração de BH





Contudo, para iniciar a obra, a prefeitura montou um canteiro em um local que foi revitalizado pelos próprios moradores, que o mantém e o transformaram em ponto de encontro, eventos e descanso para os trabalhadores da região.





No dia seguinte à montagem do canteiro, faixas foram afixadas ao redor da praça por moradores, denunciando o futuro “trânsito caótico”, insegurança e entrada de pessoas desconhecidas na região. Nos grupos de WhatsApp do bairro, diversas reclamações sobre a obra foram feitas.





Faixa posta nos arredores da praça (foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal)





Segundo informações da Prefeitura, a obra tem o custo de R$ 2,1 milhões provenientes do Fundo Municipal de Saneamento.





A PBH informou também que o canteiro foi desmontado após as reclamações dos moradores e que está sendo montado em outro local, ainda não informado.

Leia: Projeto Musicando nas Escolas alegra alunos das escolas de BH com arte





O vereador Pedro Patrus participou da comunicação entre a sociedade civil e a prefeitura. Ele explicou ao jornal que a obra é fundamental, mas que a praça - mantida pela própria comunidade do bairro - deve ser respeitada. Ele contou que o largo estava fechado pelo canteiro de obras e estava sendo utilizado para depósito de materiais, de maneira a impossibilitar seu uso.





Agora, a praça está funcionando normalmente. A prefeitura já retirou os tapumes do local e declarou que vai trocar os pisos do local.

*Estagiária sob supervisão