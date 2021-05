Campanha da Polícia Civil coleta DNA de parentes de pessoas desaparecidas

Segundo a PCMG, em Belo Horizonte, as amostras serão colhidas no Instituto Médico Legal Dr. André Roquette, situado na Rua Diamantina, 214, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste da capital. O procedimento é indolor, já que o método utilizado é a análise daO serviço será disponibilizado em outros 18 municípios mineiros. São eles: Betim; Vespasiano; Juiz de Fora; Uberaba; Lavras; Divinópolis; Governador Valadares; Uberlândia; Patos de Minas; Montes Claros; Ipatinga; Barbacena; Curvelo; Teófilo Otoni; Unaí; Pouso Alegre; Poços de Caldas e Sete Lagoas. O endereço e o horário de funcionamento dos postos estão disponíveis no site da corporação