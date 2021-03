Bombeiros procuram por corpo de homem desaparecido no Rio São Francisco

Por causa da chuva, a água do rio está turva e com fortes correntezas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ainda não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros o corpo do jovem de 23 anos que desapareceu nas águas do Rio São Francisco, na altura da Fazenda Beira Rio, na zona rural de Bom Despacho. O homem desapareceu na tarde desse domingo (28/2). As buscas foram encerradas às 18h desta segunda-feira (1º/3) e serão reiniciadas na manhã desta terça-feira.

Segundo testemunhas, o rapaz tentou atravessar o rio a nado, mas não conseguiu chegar do outro lado. Ele submergiu e desapareceu, não sendo mais visto.

As buscas submersas foram realizadas por dois quilômetros, nesta segunda-feira. Segundo relato dos bombeiros, devido às chuvas recentes, a água do rio está turva e com fortes correntezas.

O local do desaparecimento é largo, com distância de 50m entre as duas margens, sendo que a profundidade é estimada em 10m.

Já no Triângulo Mineiro, bombeiros resgataram o corpo de João Pablo de Freitas Fernandes, 19 anos, que desapareceu nas águas do Rio Araguari, também no domingo. Ele estava nadando com amigos quando desapareceu. Foi encontrado no fundo do rio. O local fica próximo ao quilômetro 50 da rodovia MG-050, no sentido Uberlândia. O corpo foi encaminhado para o IML de Uberlândia, para ser identificado.